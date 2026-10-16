Rusia pare să confirme planul de a duce un război pe termen lung cu Ucraina și țările din Europa, după ce a reușit să construiască în doar 6 săptămâni o uriașă bază pentru lansarea de drone la Rostov, în sud-estul țării.

Rusia a finalizat aproape în întregime, în doar şase săptămâni, construirea unei noi baze importante pentru lansarea dronelor cu motor cu reacţie, potrivit experţilor în domeniul apărării şi unei analize Reuters a imaginilor din satelit, aceasta fiind cea mai recentă extindere a capacităţii sale de atac în apropierea Ucrainei, scrie News.ro.

Locul care în 31 august era un câmp gol din regiunea Rostov, din sud-vestul Rusiei, devenise până miercuri o instalaţie complexă cu o suprafaţă echivalentă cu aproximativ 126 de terenuri de fotbal, după cum arată imaginile comerciale furnizate de Planet Labs şi Airbus.

Construcţia coincide cu o intensificare a utilizării dronelor de atac ruseşti cu propulsie cu reacţie împotriva Ucrainei, care se străduieşte să intercepteze aceste arme mai rapide, capabile să atingă viteze de până la 600 km pe oră.

În contextul în care războiul pe scară largă a intrat deja în al cincilea an, Kievul se aşteaptă ca Rusia să intensifice şi mai mult atacurile cu drone cu reacţie şi rachete în această iarnă.

Mike Monnik, fondatorul şi directorul general al companiei private de informaţii DroneSec, a declarat că amplasamentul vizibil în imagini ar fi capabil să lanseze modelele Geran-4 şi Geran-5, cele mai noi tipuri de drone cu reacţie ale Rusiei.

El a precizat că extremitatea vestică a instalaţiei prezenta opt platforme cu şine capabile să lanseze aceste drone, completând reţeaua rusă existentă de cel puţin 11 baze de lansare fixe utilizate pentru atacuri cu drone asupra Ucrainei. Dintre cele opt platforme de lansare, două erau deja prevăzute cu şine, conform unei analize realizate de Reuters. Se construiau şine şi pe alte două platforme, iar alte lucrări de construcţie au fost vizibile din spaţiu pe parcursul a trei zile în această săptămână.

„Viteza de construcţie demonstrează uşurinţa cu care Rusia poate pune rapid în aplicare capacităţile ofensive pe care le-a dezvoltat deja”, a comentat Monnik. El a adăugat că obiectivul părea aproape de finalizare şi că „probabil va dura doar câteva săptămâni până când va fi pe deplin operaţional, dacă nu chiar mai devreme”.

O provocare pentru NATO

Construcţia instalaţiei coincide cu înrăutăţirea relaţiilor dintre Rusia şi alianţa militară NATO.

Guvernele europene acuză Moscova că intensifică o campanie de sabotaj, incursiuni cu drone şi atacuri cibernetice împotriva lor, în timp ce Rusia a avertizat luna trecută că ar putea folosi arme nucleare dacă NATO ar încerca să-i izoleze exclava Kaliningrad.

Monnik spune că această combinaţie dintre producţia industrială de drone cu propulsie cu reacţie, sofisticarea lor tot mai mare şi lipsa relativă a unor sisteme cuprinzătoare de apărare împotriva dronelor în multe ţări NATO reprezintă o provocare pentru Occident.

„Această capacitate de a mobiliza rapid mijloace pentru lansarea unor atacuri la scară largă folosind UAS (sisteme aeriene fără pilot) reprezintă o vulnerabilitate strategică pentru ţările NATO”, avertizează Monnik. El estimează că instalaţia ar putea avea potenţialul de a lansa 100 de drone cu propulsie cu reacţie sau mai multe în decurs de 24 de ore, deşi Rusia le lansează de obicei în număr redus pe parcursul zilei. Acest lucru ar depinde, de asemenea, de factori precum stocurile disponibile şi obiectivele vizate.

Rob Jordan, director de program la centrul de studii RUSI din Londra, a declarat la rândul său că platformele de beton şi cele două posibile şine de decolare prezentate în imagini par să corespundă pistelor de lansare pentru dronele ruseşti Geran.

„Acest nivel de construcţie într-un timp atât de scurt este impresionant”, a spus el. „Ne arată încrederea relativă pe care Rusia o acordă capacităţii sale de lovituri la distanţă - posibil în detrimentul forţelor sale terestre convenţionale”, comentează expertul.

Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la această instalaţie şi, în sens mai larg, la programul său de drone cu propulsie cu reacţie, menţionează Reuters.

Dronele cu propulsie cu reacție, din ce în ce mai utilizate

Analiştii militari afirmă că Rusia şi-a reorientat capacităţile de producţie de drone către modelele cu propulsie cu reacţie, pe măsură ce Ucraina s-a confruntat cu dificultăţi în a le contracara.

Rusia şi-a intensificat utilizarea dronelor cu motoare cu reacţie de aproximativ şase ori în decursul a trei luni în această vară, potrivit datelor militare ucrainene raportate de Reuters luna trecută. Datele au arătat că Kievul şi regiunea înconjurătoare au fost ţintele cele mai frecvente.

Dronele cu propulsie jet reprezintă o problemă deoarece sunt prea rapide pentru dronele de interceptare proiectate de Ucraina la preţ redus şi concepute pentru a intercepta predecesoarele mai lente, cu motor cu piston, ale actualelor drone cu reacţie. Kievul se străduieşte acum să găsească o soluţie.

Imaginile aeriene ale noii instalaţii, realizate pe 31 august, arătau câteva vehicule într-un câmp, dar niciun semn de construcţie. Imaginile realizate în dimineaţa următoare au arătat că lucrările începuseră.

Amplasamentul, care ocupă o suprafaţă de aproximativ 0,9 kilometri pătraţi, se află la circa 3,5 km de baza aeriană rusă Millerovo, sediul Regimentului 31 de Aviaţie de Vânătoare al Gărzii.

Potrivit DroneSec, noua bază de lansare se află probabil în interiorul „bulei” de apărare aeriană asigurată de sistemele bazei aeriene, ceea ce îngreunează încercările Ucrainei de a ataca noua instalaţie, scrie știrileprotv.ro