Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asigurat Rusia de sprijinul "de neclintit" al ţării sale, într-o scrisoare de mulţumire adresată omologului său rus, Vladimir Putin, a relatat miercuri presa de stat de la Phenian, potrivit AFP, scrie știrileprotv.ro

„Phenianul va fi mereu alături de Moscova. Aceasta este alegerea noastră şi voinţa noastră de neclintit", a declarat Kim în scrisoarea trimisă marţi liderului de la Kremlin, a informat miercuri agenţia oficială de presă KCNA. Cele două ţări au încheiat un acord de apărare după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, iar Phenianul a trimis trupe terestre şi sisteme de armament pentru a sprijini efortul de război rus.

Ţara izolată, săracită şi extrem de vulnerabilă la dezastre naturale, primeşte în schimb ajutor financiar, alimente şi energie, pe lângă tehnologie militară, potrivit analiştilor.

„Astăzi, RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană) şi Rusia cooperează strâns pentru a apăra suveranitatea celor două ţări", a subliniat Kim, referindu-se la Coreea de Nord cu numele său oficial. Serviciile de informaţii sud-coreene şi occidentale estimează că autorităţile de la Phenian au trimis mii de soldaţi în Rusia, în principal în regiunea Kursk, precum şi obuze, rachete şi sisteme de rachete cu rază lungă de acţiune.

Potrivit Seulului, cel puţin 2.000 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi şi alte mii au fost răniţi în acest conflict.Moscova şi Phenianul sunt legate printr-un acord de apărare reciprocă semnat în 2024.

Kim Jong Un şi-a exprimat recunoştinţa într-o scrisoare adresată Kremlinului, care l-a felicitat pentru realegerea sa duminică în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru Afacerile Statului, cea mai înaltă funcţie din ţară.

„Vă exprim sincerele mele mulţumiri pentru felicitările voastre călduroase şi sincere adresate cu ocazia reluării grelei responsabilităţi de preşedinte al Afacerilor Satului", a declarat el.

Marţi, presa de stat de la Minsk a relatat că preşedintele belarus Alexander Lukaşenko urmează să viziteze Coreea de Nord pentru o călătorie de două zile începând de miercuri "pentru a întări cooperarea bilaterală".

KCNA a confirmat doar că Lukaşenko va face "o vizită oficială la invitaţia lui Kim Jong Un", fără a preciza data.La fel ca Coreea de Nord, Belarusul este un aliat apropiat al Rusiei în războiul acesteia împotriva Ucrainei.