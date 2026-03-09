Prețul gazului european a crescut cu aproximativ 30% luni, în urma creșterii prețului petrolului, pe o piață agitată de prelungirea războiului din Orientul Mijlociu, blocarea strâmtorii Ormuz și daunele aduse infrastructurii energetice, transmite AFP, scrie hotnews.ro.

La scurt timp după începerea tranzacționării, la ora 07:00 GMT, contractele futures TTF olandeze, considerate referința europeană, înregistrau o creștere de peste 23,63%, la 66 de euro pe megawatt-oră, după ce deschiseseră cu o creștere de aproximativ 30%.

Acest nivel însă este foarte departe de nivelurile atinse în 2022, la începutul războiului din Ucraina, când a depășit 300 de euro.

Aceste evoluții de pe piața europeană a gazelor vin după ce luni dimineață la deschiderea burselor, sortimentul de petrol Brent a depășit 100 de dolari/baril și a atins un maxim de 119,50 dolari. La ora publicării acestui articol, cotația Brent era de aproximativ 107 dolari pentru un baril, adică o scumpire de peste 15%.

Citeste si : Petrolul trece luni de 100 de dolari, iar lumea se pregătește de o nouă criză energetică