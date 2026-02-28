Președintele Donald Trump se confruntă cu o reacție furioasă din partea unor susținători din lumea MAGA (Make America Great Again), după lansarea atacului asupra Iranului, sâmbătă dimineață, scrie publicația americană Daily Beast, scrie hotnews.ro

Critici dure l-au țintit pe Donald Trump în ziua atacului din Iran, în condițiile în care președintele a promis în mod repetat alegătorilor săi, în campanie și nu numai, că nu va mai implica SUA în „războaiele nesfârșite” din Orientul Mijlociu.

Congresmena MAGA Anna Paulina Luna a scris pe X un mesaj critic, fără să îl atace direct pe președinte. „Rugați-vă pentru țara noastră în acest moment. Rugați-vă pentru militari și familiile lor în acest moment. Rugați-vă pentru oamenii nevinovați din Iran în acest moment”, a scris ea.

Influencerul de extremă dreapta Milo Yiannopoulos a fost mai puțin diplomatic.

„Ce dezgustător. F– you, domnule președinte”, a scris el.