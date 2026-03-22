Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai strategice rute maritime din lume, rămâne deschisă pentru transportul maritim, cu excepția navelor considerate „inamici ai Iranului”, a declarat duminică Ali Mousavi, reprezentantul Teheranului la Organizația Maritimă a ONU, potrivit Reuters, transmite hotnews.ro.

Mousavi a precizat că Iranul este dispus să coopereze cu Organizația Maritimă Internațională pentru a crește siguranța navigației și protecția navigatorilor din Golf, dar a subliniat că încrederea reciprocă și încetarea agresiunilor sunt esențiale pentru stabilizarea zonei. „Atacurile Israelului și ale Statelor Unite împotriva Iranului se află la originea situației actuale din Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat oficialul iranian.

Ultimatumul lui Trump

Sâmbătă seară, președintele american Donald Trump a lansat un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea completă a strâmtorii, amenințând că, dacă Iranul nu respectă cererea, Statele Unite vor lovi infrastructura energetică iraniană.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE, Statele Unite vor lovi și distruge diferitele sale centrale electrice, începând cu cea mai mare!”, a transmis Trump printr-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social. Termenul expiră pe 24 martie, ora 01:44 (ora României).

Răspunsul Iranului

Armata iraniană a reacționat duminică, avertizând că, în cazul în care SUA va pune în aplicare amenințarea, vor fi vizate infrastructura energetică și stațiile de desalinizare din regiune. Mousavi a subliniat că diplomația rămâne prioritatea Teheranului, dar securitatea națională și protejarea resurselor energetice sunt fundamentale.

Strâmtoarea Ormuz are o importanță strategică majoră, prin aceasta tranzitând aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial, ceea ce face orice escaladare a tensiunilor o amenințare directă la adresa piețelor globale de energie.