Preşedintele Donald Trump a declarat ieri că este de părere că SUA au „câştigat” războiul cu Iranul. Totodată, americanii iau în considerare „reducerea treptată” a operaţiunilor militare din Orientul Mijlociu.

„Cred că am câştigat”, a spus preşedintele la plecarea de la Casa Albă. „Le-am distrus marina, forţele aeriene, le-am distrus sistemele antiaeriene, le-am distrus totul”.

El afirmă că SUA au lovit Iranul „extrem de dur”, adăugând: „Nu ştiu dacă ar fi posibil să fii lovit şi mai tare”.

„Aceştia sunt nişte bandiţi, nişte animale şi nişte oameni oribili”, spune el despre regimul de la Teheran.

Întrebat dacă Israelul va fi pregătit să pună capăt războiului din Iran atunci când SUA vor fi gata, Trump a răspuns: „Cred că da. Relaţia este una foarte bună, vrem lucruri mai mult sau mai puţin similare”, iar ambele naţiuni „vor victoria”.

„Ne mişcăm liber”, a adăugat el, recunoscând totodată că Iranul continuă să „blocheze” Strâmtoarea Ormuz. „Dar din punct de vedere militar, sunt terminaţi.”

Trump a spus că menţinerea deschisă a acestei rute maritime vitale ar fi o „manevră militară simplă”, dar că este nevoie de ajutor, pe care l-a descris ca fiind „nave” şi „volum”.

El a spus că „ar fi frumos” dacă ţările care depind de strâmtoare s-ar implica în efortul de a o menţine deschisă.

Trumo a minimizat perspectivele unui armistiţiu cu Iranul, susţinând că SUA deţin avantajul şi doresc o încheiere decisivă a războiului.

„Uitaţi, putem purta un dialog, dar, ştiţi, nu vreau să încheiem un armistiţiu”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă.

„Nu închei un armistiţiu când literalmente distrugi cealaltă parte. Ei nu au o marină. Nu au o forţă aeriană. Nu au niciun echipament. Nu au observatori. Nu au arme antiaeriene. Nu au radar. Iar liderii lor au fost ucişi la toate nivelurile. Nu intenţionăm să facem asta”, a spus Trump.

Totodată, Donald Trump a declarat, vineri, într-o postare pe reţeaua sa de socializare, că Statele Unite iau în considerare „reducerea treptată” a eforturilor militare din Orientul Mijlociu.

„Ne apropiem foarte mult de îndeplinirea obiectivelor noastre, în timp ce luăm în considerare reducerea treptată a marilor noastre eforturi militare din Orientul Mijlociu în ceea ce priveşte regimul terorist al Iranului”, a scris preşedintele pe Truth Social, enumerând o listă de obiective care includ slăbirea capacităţii rachetelor iraniene şi eliminarea forţelor aeriene şi navale ale acestei ţări.

„Strâmtoarea Ormuz va trebui să fie păzită şi supravegheată, după cum este necesar, de alte naţiuni care o utilizează — Statele Unite nu o fac! Dacă ni se va cere, vom ajuta aceste ţări în eforturile lor privind Ormuz, dar acest lucru nu ar trebui să mai fie necesar odată ce ameninţarea Iranului va fi eradicată. Important este că va fi o operaţiune militară uşoară pentru ele”, a adăugat el.

Însă mii de puşcaşi marini şi marinari americani se îndreaptă spre Orientul Mijlociu, întrucât războiul cu Iranul este pe cale să intre în a patra săptămână, au declarat oficiali americani pentru CNN.