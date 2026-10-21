Marți, unele rafturi din supermarketuri și pompe de benzină din orașul Napoli, situat în sudul țării, erau goale din cauza unui protest care durează de o săptămână, organizat de șoferii de camioane împotriva prețului ridicat al motorinei.

Luni, protestatarii au blocat încărcarea și descărcarea produselor alimentare proaspete și a altor mărfuri la depozitele de distribuție ale supermarketurilor din apropierea orașului Napoli, a relatat Sky TG24. Șoferii de camioane se alătură demonstrațiilor care s-au răspândit în toată Europa, pe fondul perturbărilor economice cauzate de război, scrie AP News.

Un supermarket din oraș a afișat un anunț pe rafturile goale, în care își cerea scuze pentru faptul că „unele produse ar putea fi temporar indisponibile sau disponibile într-o gamă redusă” din cauza grevei camionagiilor.

În Sicilia s-au semnalat penurii de paste proaspete, brânzeturi și carne ambalate, precum și de produse agricole, parțial din cauza stocării de către cumpărători. S-au semnalat, de asemenea, rafturi parțial goale în supermarketurile din regiunile sudice Calabria și Puglia.

Ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, s-a întâlnit marți cu asociațiile naționale de transportatori rutieri pentru a-i ajuta pe aceștia să facă față situației, promițând credite fiscale pentru a compensa creșterea vertiginoasă a prețurilor la motorină și fonduri pentru modernizarea sistemului de taxare a transportului rutier.

Prețurile motorinei sunt cu aproximativ o treime mai mari decât înainte de războiul din Iran, în ciuda eforturilor susținute de guvern pentru a limita prețurile la pompă. O reducere temporară a taxei pe motorină a expirat la începutul acestei luni.

Președintele grupului de asociații de transportatori rutieri Unatras, Paolo Uggè, a declarat că Salvini a promis că plățile vor începe miercuri și s-a angajat să adopte măsuri legislative pentru a aborda problema costurilor de exploatare, a raportat agenția de știri LaPresse. O altă întâlnire a fost programată pentru săptămâna viitoare, scrie știrileprotv.ro.