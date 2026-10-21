Marți, unele rafturi din supermarketuri și pompe de benzină din orașul Napoli, situat în sudul țării, erau goale din cauza unui protest care durează de o săptămână, organizat de șoferii de camioane împotriva prețului ridicat al motorinei.

Elena Pozdîrcă
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

Luni, protestatarii au blocat încărcarea și descărcarea produselor alimentare proaspete și a altor mărfuri la depozitele de distribuție ale supermarketurilor din apropierea orașului Napoli, a relatat Sky TG24. Șoferii de camioane se alătură demonstrațiilor care s-au răspândit în toată Europa, pe fondul perturbărilor economice cauzate de război, scrie AP News.

Un supermarket din oraș a afișat un anunț pe rafturile goale, în care își cerea scuze pentru faptul că „unele produse ar putea fi temporar indisponibile sau disponibile într-o gamă redusă” din cauza grevei camionagiilor.

În Sicilia s-au semnalat penurii de paste proaspete, brânzeturi și carne ambalate, precum și de produse agricole, parțial din cauza stocării de către cumpărători. S-au semnalat, de asemenea, rafturi parțial goale în supermarketurile din regiunile sudice Calabria și Puglia.

Ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, s-a întâlnit marți cu asociațiile naționale de transportatori rutieri pentru a-i ajuta pe aceștia să facă față situației, promițând credite fiscale pentru a compensa creșterea vertiginoasă a prețurilor la motorină și fonduri pentru modernizarea sistemului de taxare a transportului rutier.

Prețurile motorinei sunt cu aproximativ o treime mai mari decât înainte de războiul din Iran, în ciuda eforturilor susținute de guvern pentru a limita prețurile la pompă. O reducere temporară a taxei pe motorină a expirat la începutul acestei luni.

Președintele grupului de asociații de transportatori rutieri Unatras, Paolo Uggè, a declarat că Salvini a promis că plățile vor începe miercuri și s-a angajat să adopte măsuri legislative pentru a aborda problema costurilor de exploatare, a raportat agenția de știri LaPresse. O altă întâlnire a fost programată pentru săptămâna viitoare, scrie știrileprotv.ro.

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google