Egiptul va începe să restricționeze consumul de energie electrică, obligând magazinele și cafenelele să se închidă mai devreme din cauza creșterii prețurilor globale la combustibili pe fondul războiului dintre SUA, Israel și Iran, potrivit Bloomberg, scrie știrileprotv.ro

Începând cu 28 martie, centrele comerciale, restaurantele și magazinele vor fi obligate să se închidă la ora 21:00, cinci zile pe săptămână, a anunțat prim-ministrul egiptean Mustafa Madbouly.

În weekenduri, acestea se vor închide la ora 22:00.

Bloomberg notează că, pentru o țară în care cumpărăturile și mesele sunt obișnuite până târziu în noapte, chiar și această restricție va fi totuși semnificativă.

În plus, măsurile de economisire a energiei includ oprirea iluminării de fundal a panourilor publicitare și reducerea iluminatului stradal la un nivel minim de siguranță.

Multe agenții guvernamentale se vor închide până la ora 18:00, iar autoritățile iau în considerare impunerea muncii la distanță pentru una sau două zile pe săptămână, atât în ​​sectorul public, cât și în cel privat.

„Trebuie să începem să limităm consumul de combustibil și electricitate”, a spus Madbouli.

El a adăugat că aceste măsuri vor fi revizuite peste o lună și, „cu voia lui Dumnezeu, dacă criza se va termina”, vor fi ridicate.

Egiptul se bazează în mare măsură pe gazele naturale importate pentru producerea de electricitate.

Potrivit lui Madbouly, înainte de războiul cu Iranul, factura lunară la importul de gaze era de aproximativ 560 de milioane de dolari. Acum a ajuns la aproximativ 1,65 miliarde de dolari din cauza creșterii prețurilor.