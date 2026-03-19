Qatar a declarat că atacurile cu rachete lansate de Iran asupra orașului industrial Ras Laffan, principalul centru de producție de gaze al țării, au cauzat „pagube semnificative”, scrie stirileprotv.ro.

„Statul Qatar își exprimă condamnarea fermă a atacului flagrant al Iranului care a vizat Ras Laffan Industrial City, provocând incendii și pagube importante instalației”, a transmis Ministerul de Externe al Qatar într-un comunicat emis miercurim scrie Al Jazeera.

Ministerul de Interne a precizat că incendiul izbucnit la fața locului a fost, în primă fază, ținut sub control și că nu au fost raportate victime.

„Tot personalul a fost localizat și nu există victime în acest moment”, a declarat QatarEnergy, cel mai mare producător mondial de gaze naturale lichefiate (LNG).

Într-un comunicat ulterior, publicat joi dimineață, compania a anunțat că și alte instalații LNG au fost atacate, „provocând incendii de amploare și daune suplimentare considerabile”.

Anunțurile vin la câteva ore după ce Iran a amenințat că va lovi instalații petroliere și de gaze din regiunea Golfului, ca represalii pentru un atac israelian asupra câmpului său de gaze South Pars, în contextul escaladării conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul.

Avertismentul Iranului a vizat mai multe obiective: complexul petrochimic Mesaieed, compania Mesaieed Holding și rafinăria Ras Laffan din Qatar, rafinăria Samref și complexul petrochimic Jubail din Arabia Saudită, precum și câmpul de gaze Al Hosn din Emiratele Arabe Unite.

Donald Trump amenință că va distruge un câmp de gaze dacă Iranul va ataca din nou o instalație de GNL din Qatar. Președintele american a confirmat pe platforma sa Truth Social că Israelul a lovit câmpul de gaze South Pars, dar a asigurat că Statele Unite „nu știau nimic” despre atac, care a dus la represalii iraniene împotriva instalației qatareze de la Ras Laffan, scrie AFP.

Angajații ambasadei iraniene, persona non grata

Ministerul de Externe al Qatarului a declarat atașații militari și de securitate ai ambasadei Iranului persona non grata, solicitându-le să părăsească țara în termen de 24 de ore, pe fondul atacurilor repetate.

„Qatar consideră acest atac o escaladare periculoasă, o încălcare flagrantă a suveranității sale și o amenințare directă la adresa securității naționale”, a transmis ministerul. „Partea iraniană continuă o politică de escaladare care împinge regiunea spre marginea prăpastiei și implică state care nu sunt parte a crizei.”

Președintele Emmanuel Macron a declarat că a discutat cu emirul Qatarului, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, și cu președintele american Donald Trump după atacuri.

„Este în interesul nostru comun să implementăm fără întârziere un moratoriu asupra atacurilor care vizează infrastructura civilă, în special instalațiile de energie și alimentare cu apă”, a spus Macron, subliniind că populațiile civile și securitatea aprovizionării cu energie trebuie protejate de escaladarea militară.

Complexul asigură circa 20% din oferta globală

Complexul Ras Laffan, situat la aproximativ 80 km nord-est de Doha, este cea mai mare instalație de producție LNG (gaz natural lichefiat) din lume și asigură circa 20% din oferta globală, având un rol esențial în echilibrarea cererii din Asia și Europa.

Experții avertizează că, deși oprirea producției reduce riscul unui șoc imediat pe piața globală, situația ar putea pune presiune suplimentară asupra sistemelor energetice regionale și ar putea menține prețurile ridicate pentru o perioadă mai lungă.

Creșterea prețurilor la gaze naturale ar afecta în special piețele europene, devenite mai dependente de acest tip de combustibil după reducerea livrărilor de gaze rusești în urma războiului din Ucraina.

În paralel, tensiunile din regiune cresc. Arabia Saudită a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat mai multe rachete balistice lansate spre Riyadh și alte zone, în timp ce Emiratele Arabe Unite au declarat că au neutralizat rachete și drone provenite din Iran.