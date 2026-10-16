Gigantul american, Tesla, uimește cu o mașină sport despre care spune că ar fi zburătoare. Prototipul a fost deja prezentat și pare să fie o construcție ce sfidează gravitația. Se ridică în aer, face salturi pe spate și chiar se deplasează cu roțile în sus. Asta datorită propulsoarelor similare celor de rachetă. Proiectul a fost dezvoltat în colaborare cu SpaceX și amintește de filmele științifico-fantastice.

Se apropie de rampă, accelerează și, dintr-odată, roțile se desprind de pământ și se ridică în aer. Spectacolul este completat de jeturile de gaz și de luminile care taie întunericul. Așa arată demonstrația cu care Tesla a vrut să arate că viitorul automobilului poate însemna mult mai mult decât viteză și cai putere.

Noul Roadster este dezvoltat de Tesla în colaborare cu SpaceX, compania aerospațială fondată de Elon Musk. Sistemul prezentat folosește propulsoare cu gaz comprimat, concepute să ofere un impuls suplimentar. Roadsterul ar urma să fie disponibil în trei versiuni. Cea Performance ar putea accelera de la zero la aproximativ 96 de kilometri pe oră în mai puțin de 1,6 secunde, iar versiunea Sport, în mai puțin de o secundă. Varianta Rocket ar urma să fie cea mai puternică, cu o viteză maximă anunțată de 370 de kilometri pe oră.

Dar aici vine și partea care separă spectacolul de realitate. Versiunea Rocket, capabilă să se ridice de la sol, ar urma să fie disponibilă doar în condiții speciale, nu pe drumurile publice. Versiunea zburătoare nu va fi omologată pentru circulația pe drumurile publice. Producția noului Roadster este planificată pentru 2028, însă Musk nu a dezvăluit prețul, autonomia sau durata zborului. Pentru această versiune, compania solicită un avans de 250.000 de dolari.