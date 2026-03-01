Președintele Donald Trump a declarat că bombardamentele vor continua până când vor aduce „pace”, scrie The Economist.

„Un conflict iese în evidență în contrast puternic” cu majoritatea războaielor americane, a susținut Pete Hegseth, secretarul apărării al Americii, vorbind anul trecut în fața unei reuniuni a celor mai importanți ofițeri americani.

El a făcut referire la Războiul din Golf din 1991. „A fost o misiune limitată, cu o forță copleșitoare și un scop final clar.” În cel mai recent război împotriva Iranului, America și Israelul au adus, fără îndoială, o forță copleșitoare. Numai avioanele israeliene au lansat peste 1.200 de muniții asupra a 500 de ținte din Iran într-o singură zi. Iranul a fost „distrus”, a afirmat președintele Donald Trump, în mod neverosimil. Ceea ce este mai puțin clar este scopul final.

America și Israelul au avut deja un succes enorm. Americii i-au trebuit nouă luni pentru a-l găsi și captura pe Saddam Hussein în 2003. Rusia nu a reușit să-l ucidă pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, în ciuda mai multor eforturi. În schimb, Americii și Israelului le-a luat doar o zi pentru a-l găsi și ucide pe Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, pe 28 februarie, a cărui moarte a fost confirmată de prezentatori în lacrimi de la televiziunea de stat în dimineața următoare. Dar este puțin probabil ca acest lucru să încheie rapid războiul.

