Târziu în seara zilei de 15 octombrie, Rosaviatsia a închis toate cele patru aeroporturi din nodul aerian al Moscovei pentru aterizări și decolări, din cauza atacurilor dronelor ucrainene. Aeroportul Domodedovo a fost închis mai mult de 7 ore, cel din Șukovski — aproape 6,5 ore, iar cele din Vnukovo și Șeremetievo — aproximativ 5,5 ore, potrivit comunicatelor agenției.

Până dimineață, în aeroporturile din Moscova au fost întârziate sau anulate peste 200 de zboruri, potrivit calculelor site-ului „Ostorozhno, novosti”. Agenția „Moscova” prezintă date similare: la Vnukovo, restricțiile au afectat cel puțin 66 de decolări și aterizări, iar la Sheremetyevo — 79.

Potrivit informațiilor primarului capitalei, Serghei Sobianin, joi seara și în noaptea următoare au fost doborâte 94 de drone. Conform datelor Flightradar, în timpul atacului, de pe aerodromul Chtkalovski de lângă Moscova, care deservește guvernul, au decolat 7 aeronave. „Aeroflot” a anunțat reprogramarea și anularea unei părți din zboruri din cauza închiderii aeroporturilor din Moscova.

De asemenea, compania a redirecționat o serie de avioane către aeroporturi de rezervă, inclusiv la Nijni Novgorod. Pasagerii vor fi transportați de acolo cu autobuze. Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg a funcționat, de asemenea, ca aeroport de rezervă, primind 25 de zboruri cu destinația Moscova.

Printre altele, acolo a aterizat un avion al companiei FlyDubai, care zbura din Dubai. Pasagerii acestuia au fost reținuți la bord timp de 4 ore, iar în final li s-a propus să se deplaseze către capitală cu autobuzul. Totodată, aeroportul Pulkovo a funcționat cu întreruperi din cauza atacului cu drone: acolo au fost anulate sau amânate 37 de zboruri la plecare, iar alte nouă – la aterizare. Este deja a treia întrerupere prelungită a activității aeroporturilor din Moscova din cauza atacurilor ucrainene din ultima săptămână. Anterior, dronele au paralizat activitatea aeroporturilor în noaptea de 9 și 14 octombrie. Prima dată, nici măcar președintele Rusiei, Vladimir Putin, care se întorcea de la summitul CSI din Turkmenistan, nu a putut ateriza la Moscova. Atunci au fost întârziate sau anulate 785 de zboruri, iar pe 14 octombrie — aproape 550.

Cu o zi înainte, surse ale publicației The Atlantic au declarat că operațiunea ucraineană „M&Ms”, menită să paralizeze activitatea aeroporturilor rusești, pe care locuitorii din Moscova și din alte orașe mari au resimțit-o pe propria piele în luna octombrie, „abia începe”. În curând, aceasta va intra într-o nouă etapă, semnificativ mai intensă, au avertizat interlocutorii publicației.

Astfel, Forțele Armate ale Ucrainei intenționează să utilizeze drone controlate de inteligență artificială, capabile să ocolească sistemele de apărare aeriană și să lovească aeroporturile direct. În curând, aceste aparate, care nu necesită date de informații americane, vor fi produse în cantități mari, au subliniat sursele, scrie digi24.ro