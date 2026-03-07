Tornade devastatoare în Michigan. Cel puțin patru persoane au murit și peste zece au fost rănite - VIDEO

Tornadele au provocat cel puţin patru morţi şi peste zece răniţi, vineri, în statul Michigan, în nordul Statelor Unite, au raportat autorităţile şi mass-media americane, scrie stirileprotv.ro. PRO TV O persoană a fost ucisă în comitatul Cass, în sud-vestul statului, potrivit şerifului local, care a raportat, de asemenea, „mai mulţi răniţi”. Potrivit postului local WTVB, care citează şeriful local, o altă tornadă în apropiere de Union City, în sudul statului Michigan, a provocat trei morţi şi 12 răniţi. Guvernatoarea statului, Gretchen Whitmer, a activat vineri seara un centru de operaţiuni de urgenţă pentru a coordona eforturile de salvare din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile din sud-vestul statului Michigan.