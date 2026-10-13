Imaginile de la fața locului arată rollercoasterul „Goliath” din parcul Six Flags blocat la jumătatea traseului, în timp ce pasagerii sunt ajutați de angajați să coboare.

Incidentul soldat cu un mort și cel puțin patru răniți s-a petrecut luni, la parcul de distracții Six Flags Over Georgia, situat la aproximativ 24 de kilometri de Atlanta, în statul american Georgia, potrivit BBC .

Departamentul de Poliţie din judeţul Cobb a anunțat că anchetează cazul decesului survenit în parc, scrie hotnews.ro

Deși poliția a refuzat inițial să numească atracția unde s-a produs tragedia, televiziunile americane au identificat locul. Elicopterele de știri trimise la fața locului au surprins trenul „Goliath” blocat pe șine și echipele parcului care ghidau pasagerii speriați spre sol.

Martorii oculari au relatat presei locale scene de groază, susținând că au văzut un bărbat aruncat din rollercoaster în timpul cursei. Victima ar fi căzut direct pe acoperişul unei case bântuite din interiorul parcului, potrivit declarațiilor unui martor pentru postul 11Alive.

Reprezentanții Six Flags Over Georgia s-au declarat „profund îndureraţi de incidentul în care a fost implicat un vizitator în parcul nostru” și au transmis condoleanţe familiei.

Autorităţile nu au oferit încă detalii oficiale despre cauza exactă a tragediei.