Clipe de groază la un complex sportiv din orașul Wichita, statul american Kansas. Doi oameni, un băiat de șase ani și un bărbat de 35 de ani, au murit, iar alte 11 persoane au fost rănite după ce o femeie a intrat cu o camionetă în mulțimea adunată la un meci de fotbal pentru copii. Printre răniți se numără cinci copii cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani. Șoferița a fost arestată.

Incidentul s-a produs sâmbătă, la complexul sportiv Stryker din Wichita. O femeie de 34 de ani ar fi pătruns pe teren la volanul unei camionete negre Chevrolet Silverado, lovind copii și părinți. Potrivit martorilor, aceasta nu ar fi încetinit și și-ar fi continuat deplasarea până în partea opusă a terenului.

Un videoclip filmat de unul dintre părinți a surprins momentele de panică. În înregistrare se aude o femeie strigând în spaniolă: „Cuidado! Madre mía!”, adică „Atenție! Doamne!”.

Martorii au povestit că, la început, au crezut că șoferița va opri mașina, însă aceasta a continuat să înainteze prin mulțime.

„Am crezut că mașina se va opri, dar nu s-a oprit. Era panică. Nu știam ce se întâmplă. Vedeam doar oameni loviți”, a relatat un părinte.

O altă mamă a declarat pentru Miami Herald că vehiculul a intrat în copii și părinți fără să încetinească și s-a oprit abia în partea cealaltă a terenului.

Copiii șoferiței se aflau în camionetă

Un detaliu care a șocat și mai mult martorii este că, în momentul incidentului, în camionetă s-ar fi aflat și cei doi copii ai femeii. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, unul dintre ei ar fi jucat anterior în același complex sportiv.

Șoferița a fost arestată, însă circumstanțele exacte ale incidentului și motivele pentru care a intrat cu mașina în mulțime nu au fost precizate în informațiile disponibile.

Primarul orașului Wichita, Lily Wu, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor afectate de tragedie.

„O zi sfâșietoare pentru Wichita. Familiile au venit la complexul sportiv pentru a petrece o după-amiază văzând cum joacă fotbal copiii. Nimeni nu și-ar fi putut imagina tragedia care avea să urmeze”, a declarat edilul.

Ancheta urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul, transmite Golazo.ro.