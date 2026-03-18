Președintele american Donald Trump a decis suspendarea unei legi care interzice transportul de combustibil cu nave neamericane, măsură menită să tempereze creșterea accelerată a prețurilor la energie, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, a anunțat miercuri Casa Albă, scrie hotnews.ro.

„Decizia preşedintelui Trump de a acorda o derogare de 60 de zile de la «Jones Act» (denumirea acestei legi, n.r.) nu este decât o măsură suplimentară menită să atenueze perturbările pe termen scurt de pe piaţa petrolului”, a scris pe X Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, notează News.ro.

Măsura de derogare de la Legea Jones va permite navelor sub pavilion străin să transporte mărfurile între porturile americane în următoarele 60 de zile. Acest lucru ar putea facilita fluxul de produse energetice în întreaga ţară, pe fondul eforturilor continue ale SUA de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

„Această măsură va permite ca resurse vitale precum petrolul, gazul natural, îngrăşămintele şi cărbunele să circule liber către porturile americane timp de 60 de zile”, a precizat Leavitt pe X.

Potrivit CNN, suspendarea legii este una dintre opţiunile luate în considerare de oficialii administraţiei în ultima săptămână, pe măsură ce căutau cu disperare modalităţi de a atenua criza de aprovizionare ce a determinat o creştere bruscă a preţurilor globale la petrol şi a crescut costul benzinei în Statele Unite.

Legea Jones prevede ca orice mărfuri transportate între porturile americane să fie transportate de nave sub pavilion american. Analiştii din domeniul energetic au estimat că ridicarea acestei restricţii pentru moment ar putea contribui la o uşoară scădere a preţurilor pe termen scurt, deşi SUA nu pot face prea multe pentru a compensa complet pierderea aprovizionării din Orientul Mijlociu, în afară de redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz.