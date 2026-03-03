SUA pot purta operațiuni militare „la nesfârșit” folosind rezervele actuale de muniție, care ar fi la cel mai înalt nivel istoric, susține Donald Trump, transmite hotnews.ro.

Liderul de la Casa Albă a lansat un atac la adresa predecesorului său, pe care l-a acuzat de gestionarea defectuoasă a resurselor Pentagonului. Potrivit lui Trump, „Somnorosul Joe” Biden și-a petrecut mandatul „dăruind totul lui P.T. Barnum (Zelenski!) din Ucraina”, sumele vehiculate ridicându-se la sute de miliarde de dolari.

„În timp ce a oferit atât de mult din armamentul de ultimă generație (GRATUIT!), nu s-a obosit să-l înlocuiască”, a scris Donald Trump, luni noapte, pe platforma Truth Social. El a precizat însă situația actuală a arsenalului american, precizând că stocurile de muniții la nivel mediu și mediu-superior nu au fost niciodată mai bine aprovizionate.

„Avem o cantitate practic nelimitată din aceste arme. Războaiele pot fi purtate «la nesfârșit» și cu mare succes folosind doar aceste stocuri”.

În ceea ce privește tehnologia militară de vârf, președintele a admis că procesul de refacere este încă în desfășurare. „La cel mai înalt nivel, avem o rezervă bună, dar nu suntem încă acolo unde ne dorim”, a explicat Trump, adăugând că o cantitate suplimentară considerabilă de armament de înaltă clasă este deja depozitată în locații strategice din afara teritoriului național.

Donald Trump a concluzionat pe un ton optimist, amintind că efortul de reconstrucție a armatei a început încă din primul său mandat: „Statele Unite sunt bine aprovizionate și pregătite să CÂȘTIGE, MASIV!!!”.