Preşedintele american Donald Trump a spus joi că trebuie să fie implicat personal în alegerea următorului lider al Iranului, după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în urma atacurilor aeriene lansate de Statele Unite şi Israel, relatează Reuters, transmite hotnews.ro.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace în Iran”, a susţinut Trump într-un interviu acordat publicaţiei americane Axios.

„Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum a fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela”, a insistat el, referindu-se la actuala lideră a Venezuelei, care a preluat conducerea țării după ce preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de un comando american pe 3 ianuarie.

Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem al Iranului, a supravieţuit atacurilor aeriene americano-israeliene în care tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis, sâmbătă, au spus surse iraniene pentru agenția Reuters.

Cleric de rang mediu, Mojtaba Khamenei este un reprezentant al liniei dure, având legături strânse cu Corpul Gărzilor Revoluţionare din Iran. El este văzut în continuare drept posibil succesor al tatălui său. Dar Iranul nu a anunțat încă un nou lider suprem.