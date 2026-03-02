Turcia a decis să suspende până la 6 martie zborurile către Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania, a anunţat luni ministrul transporturilor turc, Abdulkadir Uraloglu, citat de agențiile de știri AFP şi Reuters, informație preluată de Agerpres, transmite g4media.ro.

”Printre altele, toate zborurile regulate cu destinaţia Qatar, Kuweit, Bahrein şi Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt anulate până marţi, 3 martie 2026”, a adăugat Uraloglu într-un mesaj postat pe platforma X.

Pe de altă parte, ministrul turc a menţionat că vor fi reluate zborurile din Turcia spre aeroporturile din oraşele saudite Riad, Jeddah şi Medina, precum şi spre Oman.

Un avion al companiei Turkish Airlines şi unul aparţinând Pegasus Airlines sunt ţinute la sol la Teheran, iar personalul celor două companii a fost adus în siguranţă în Turcia. Abdulkadir Uraloglu a precizat că personalul Turkish Airlines aflat în Qatar, Bahrein şi EAU nu este expus riscurilor.