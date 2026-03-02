Aeroportul Internațional Paphos a fost evacuat de urgență și în totalitate luni după-amiază, după ce o dronă neidentificată a fost detectată în spațiul aerian restricționat al facilității. Grecia a anunțat că trimite de urgență fregate și avioane F-16 în Cipru, pentru a sprijini apărarea insulei, scrie adevărul.ro

UPDATE 14.00 Două drone care se îndreptau spre baza militară RAF Akrotiri din Cipru au fost „interceptate cu succes”.

Luni dimineață, Konstantinos Letymbiotis, purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot a anunțat că, alte două drone care se îndreptau spre baza militară RAF Akrotiri din Cipru au fost „interceptate cu succes”.

Potrivit sursei citate, deși măsurile anti‑dronă au fost intensificate, acestea nu au reușit să oprească primul atac, care a provocat doar pagube minore și nu s-a soldat cu victime, potrivit The Guardian.

Familiile militarilor britanici au fost relocate temporar în alte zone ale Ciprului, ca măsură de precauție.

UPDATE 13.50 - Grecia trimite două fregate în Cipru

Grecia a dispus desfășurarea imediată a unei forțe militare semnificative în Cipru, după atacurile asupra insulei și pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune.

Ministrul elen al Apărării Naționale, Nikos Dendias, a anunțat luni după-amiază că, în urma unei reuniuni a Consiliului Guvernamental pentru Afaceri Externe și Apărare (KYSEA), fregata „Kimon”și o a doua fregată echipată cu sistemul anti-dronă „Kentauros” sunt trimise în estul Mediteranei, scrie in-Cyprus.

Desfășurarea include și două avioane de vânătoare F-16, menite să consolideze capacitățile de apărare aeriană ale Republicii Cipru. Dendias, care a confirmat că premierul Kyriakos Mitsotakis a fost în contact direct cu președintele Nikos Christodoulides, a declarat că Grecia va contribui la apărarea Ciprului „pe toată durata crizei”.

Intervenția militară a Atenei vine după o serie de escaladări critice produse luni, inclusiv evacuarea obligatorie a satului Akrotiri și evacuarea totală a Zonelor de Bază Suverane britanice (SBA), măsură extinsă ulterior și la Dhekelia. Dislocarea sistemului „Kentauros” are o importanță strategică deosebită, în condițiile în care autoritățile din Cipru gestionează în continuare „amenințări aeriene active”, inclusiv semnalarea unei drone care a determinat evacuarea Aeroportului Internațional Paphos.

Dendias și șeful Statului Major General al Apărării Naționale elene sunt așteptați să ajungă marți în Cipru pentru a se coordona cu comandanții locali.

Știre inițială

Aeroportul Internațional Paphos a fost evacuat de urgență și în totalitate luni după-amiază, după ce o dronă neidentificată a fost detectată în spațiul aerian restricționat al facilității.