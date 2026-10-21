Un avion militar s-a prăbușit marți seara în nord-estul Franței, transmite RTL după ce informația a fost confirmată miercuri dimineața de Forțele Aeriene și Spațiale Franceze. Aeronava, un Mirage 2000D de la Baza Aeriană 133 Nancy-Ochey, s-a prăbușit cu doi membri ai echipajului la bord.

Conform primelor informații, unul dintre membrii echipajului a fost găsit mort, iar trupul său este în curs de identificare. Autoritățile au demarat o operațiune de căutare a celuilalt militar în zona Rogéville, între Nancy și Pont-à-Mousson, unde avionul s-a prăbușit.

Aeronava desfășura un zbor de antrenament și își începuse întoarcerea către Baza Aeriană Nancy când semnalul radar s-a pierdut.

„În seara zilei de 20 octombrie 2026, în jurul orei 22:40, un Mirage 2000D din Escadrila de Vânătoare 2/3 «Champagne» cu baza la Baza Aeriană 133 Nancy-Ochey a fost implicat într-un accident aerian în zona Rogéville din Meurthe-et-Moselle, în timp ce se întorcea dintr-o misiune. Echipajul militar era format dintr-un pilot de vânătoare și un ofițer navigator de sisteme de arme (WSO) din cadrul Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze”, se arată într-un comunicat al Ministerului Forțelor Armate.

Epava avionului prăbușit a fost reperată din dronă

„Reziduurile au fost observate de o dronă, dar nu putem spune mai multe în acest moment, deoarece serviciile de salvare sunt la fața locului, iar ancheta abia începe”, a scris pe Facebook miercuri dimineața Henry Lemoine, primarul orașului Pont-à-Mousson.

„Au fost desfășurate resurse semnificative ale poliției și pompierilor”, a adăugat acesta. RTL transmite că un centru de comandă pentru situații de criză a fost înființat pentru găsirea militarului dispărut și gestionarea situației.

Mirage 2000D este un avion de vânătoare cu două locuri, de atac la sol, care a intrat în serviciul forțelor aeriene franceze în 1993. A fost folosit în majoritatea conflictelor la care a participat Franța de atunci, în special în Kosovo în 1999, Libia în 2011, Afganistan, Irak, Siria și Sahel.

Aeronave Mirage 2000D au fost implicate în mai multe accidente aeriene, inclusiv unul în ianuarie 2019 în regiunea Jura, în timpul unui zbor nocturn la joasă altitudine, în care pilotul și navigatorul au murit amândoi. Într-un alt accident din iulie 2021, lângă Nancy, echipajul a reușit să se ejecteze.

Ministerul Forțelor Armate de la Paris a declarat în comunicatul său că anchetele de securitate și judiciare în curs vor stabili cauzele noului accident, scrie hotnews.ro.