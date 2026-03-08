Un bărbat a murit în Dubai din cauza fragmentelor căzute pe maşina sa după o interceptare aeriană

news.ro / Dubai

Un bărbat pakistanez a murit în Dubai după ce pe vehiculul său au căzut unele fragmente în urma unei interceptări aeriene în zona Barsha, au anunţat autorităţile, potrivit Al Jazeera, transmite news.ro. PRO TV Biroul de presă din Dubai a precizat şi că autorităţile au intervenit în urma unui incident privind căderea unora resturi „pe faţada unuia dintre turnurile din Dubai Marina, ca urmare a unei interceptări aeriene reuşite, incidentul neprovocând răniţi”. Garda Revoluţionară Iraniană a anunţat că a vizat o bază militară americană din zona Dubai Marina.