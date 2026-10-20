Un cuplu a fost surprins sâmbătă savurându-și băuturile în apropierea Arcului de Triumf din Paris, nu departe de locurile în care au avut loc unele dintre cele mai violente confruntări din centrul capitalei franceze. În fundal se văd flăcările unui coș de gunoi care arde, în timp ce cei doi stau la o terasă de cafenea. Video a fost publicat de The Guardian.

Primele proteste au început luna trecută, pe fondul nemulțumirilor legate de lipsa profesorilor și de starea degradată a clădirilor școlare. Ulterior, mișcarea s-a extins, fiind alimentată de nemulțumirile privind creșterea costului vieții și scăderea calității educației.

Manifestații au avut loc în mai multe orașe din Franța, inclusiv la Paris, Marsilia, Lille și Nantes, unde sute de mii de oameni au ieșit în stradă.

Franța impune restricții de circulație după jafurile și violențele din weekend

Guvernul francez a anunțat tieri că introduce restricții de circulație în mai multe localități, după un weekend marcat de acte de vandalism, jafuri și confruntări în contextul manifestațiilor din țară. Premierul Sébastien Lecornu le-a cerut prefecților să aplice măsuri parțiale și localizate, în special pentru a proteja magazinele și centrele orașelor.

Primele restricții au fost anunțate în patru localități din departamentul Nord: Lille, Douai, Denain și Wattignies. Măsurile sunt prevăzute pentru luni și marți, între orele 20:00 și 06:00, ora locală, și vor viza anumite zone, potrivit autorităților.

Restricții pentru a preveni noi jafuri

Decizia a fost luată după o reuniune interministerială de criză, convocată în urma violențelor din weekend. Premierul a precizat că restricțiile vor fi stabilite în colaborare cu primarii și că, deocamdată, această soluție este considerată mai potrivită decât declararea stării de urgență.

Autoritățile încearcă să limiteze noi acte de vandalism și jafuri, după ce mai multe magazine au fost vizate în timpul manifestațiilor. Premierul a acuzat o parte a mișcării de extremă stângă că ar urmări să provoace dezordine în țară în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale.

În paralel, ministrul Comerțului, Serge Papin, a anunțat discuții cu reprezentanții Ministerelor de Interne și Justiției, precum și cu platformele de revânzare online. Oficialul a cerut eliminarea anunțurilor prin care sunt scoase la vânzare produse despre care există suspiciuni că ar fi fost furate în timpul jafurilor din weekend.

Serviciile de informații dezmint informațiile despre arme

În contextul tensiunilor, Direcția Generală pentru Securitate Internă a Franței (DGSI) a dezmințit informațiile difuzate de postul CNews, potrivit cărora protestatari apropiați mișcării islamiste ar fi fost găsiți în posesia unor arme automate în Paris, Lyon și Marsilia.

Potrivit publicației Le Monde, serviciul de informații a negat categoric atât faptul că ar fi transmis asemenea informații jurnaliștilor, cât și veridicitatea acestora.

Guvernul discută cu sindicatele despre protestele viitoare

Premierul Sébastien Lecornu a invitat sindicatele la o întâlnire programată miercuri dimineață, la Matignon, sediul Guvernului francez. Discuțiile ar urma să vizeze inclusiv modul în care poate fi organizată pașnic mobilizarea anunțată pentru 5 noiembrie.

Sindicatul CGT a condamnat ceea ce a numit „strategia haosului pusă în aplicare de guvern” și a îndemnat angajații să continue să se mobilizeze pașnic.

Autoritățile franceze urmăresc acum să prevină repetarea violențelor și să protejeze magazinele și spațiile publice, în timp ce tensiunile politice și sociale rămân ridicate, transmite Digi24.ro.

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