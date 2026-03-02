Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, reprezintă un moment de „speranță” pentru viitorul țării, potrivit nepotului său și critic al regimului, Mahmoud Moradkhani, medic stabilit în exil în nordul Franței încă din anul 1986. Potrivit France Presse, Mahmoud Moradkhani consideră că dispariția unchiului său ar putea facilita continuarea procesului de schimbare a clasei politice în Iran.

Mahmoud Moradkhani, fiul surorii ayatollahului Ali Khamenei a afirmat deschis că vestea morții lui Khamenei a fost primită cu satisfacție de mulți iranieni, inclusiv de el însuși.

„Sunt mulţumit, ca majoritatea iranienilor. Sunt foarte mulţumit de moartea lui Ali Khamenei. Cred că este un pas înainte, o speranţă”, a declarat acesta, sugerând că schimbarea la vârful puterii ar putea deschide noi perspective pentru societatea iraniană.

Cu toate acestea, opozantul aflat în exil a avertizat că actualul context regional și militar complică evoluțiile politice interne. Potrivit lui, conflictele și intervențiile armate afectează ritmul transformărilor politice din Iran.

„Situaţia războiului, intervenţiile militare întârzie puţin procesul politic, ceea ce este regretabil, dar poate este obligatoriu de trecut prin această etapă”, a estimat Moradkhani, sugerând că aceste tensiuni ar putea constitui o fază inevitabilă înaintea unor eventuale schimbări.

În vârstă de 62 de ani, medicul iranian consideră că regimul de la Teheran ar putea intra într-o perioadă de instabilitate după dispariția liderului suprem. În opinia sa, rivalitățile interne dintre diferitele facțiuni ale puterii vor slăbi sistemul politic actual.