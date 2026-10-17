Turiștii care vor vizita Veneția fără să rămână peste noapte vor trebui să achite, anul viitor, o taxă de intrare de până la 10 euro. Autoritățile locale au anunțat că măsura va fi aplicată timp de 72 de zile, în perioada dintre Vinerea Mare și jumătatea lunii august, în încercarea de a reduce aglomerația din oraș.

Consiliul municipal a decis să extindă perioada de taxare, de la 60 de zile, cât a fost în acest an, la 72 de zile în 2027. Măsura îi vizează pe turiștii care vin în Veneția pentru o singură zi, fără să se cazeze în oraș.

Vizitatorii vor trebui să facă o rezervare online și să prezinte un cod QR la control. Taxa poate ajunge la 10 euro, în funcție de condițiile de rezervare.

Turiștii cazați peste noapte sunt scutiți

Persoanele care se cazează în Veneția nu vor plăti taxa de acces pentru vizitatorii de o zi, însă vor trebui să achite în continuare taxa turistică aplicabilă cazării.

Autoritățile locale susțin că sistemul urmărește să gestioneze mai bine fluxul de vizitatori și să limiteze aglomerația, în special în perioadele de vârf.

Încasări de peste cinci milioane de euro

În acest an, Veneția a încasat peste cinci milioane de euro din taxa aplicată vizitatorilor de o zi. Potrivit datelor prezentate, aproximativ 650.000 de turiști au fost vizați de măsură.

Taxa de acces a fost introdusă în cadrul eforturilor autorităților de a gestiona turismul de masă într-unul dintre cele mai vizitate orașe din Italia, transmite Știrileprotv.ro.