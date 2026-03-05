Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto reacționează după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că le va da soldaților ucraineni adresa premierului ungar Viktor Orban, dacă acesta mai blochează acordarea ajutorului UE, de 90 de miliarde de euro, pentru Ucraina. Ministrul Szijjarto (un apropiat al lui Orban) consideră că afirmația lui Zelenki este „o amenințare cu moartea”, scrie g4media.ro.

„Ungaria nu poate fi şantajată, indiferent de ameninţări. Afirmând că soldaţii săi îi vor face o vizită premierului ungar dacă Ungaria nu acceptă ca Ucraina să ia banii europeni, Zelenski a depăşit orice limită”, a spus Szijjarto, aflat la un forum în oraşul ungar Sopron, citat de agenția MTI.

Politicianul maghiar a mai spus că este o situaţie complet nouă în Europa ca preşedintele unei ţări să ameninţe cu moartea sau cu asasinatul premierul unei ţări membre a NATO şi a UE. „Noi nu vom plăti pentru războiul lor, nici nu vom plăti de două, trei sau patru ori mai mult pentru energie doar din cauza lor”, a comentat Szijjarto despre situația Ucrinei.

Reamintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că îi va da adresa prim-ministrului ungar Viktor Orbán soldaților Forțelor Armate Ucrainene dacă politicianul continuă să blocheze ajutorul european către Kiev, potrivit RBC-Ucraina, citat de BBC . „Sperăm că o singură persoană din UE nu va bloca cei 90 de miliarde sau prima tranșă din cei 90 de miliarde și că soldații ucraineni vor avea arme. În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Să-l sune și să comunice cu el în propria lor limbă”, citează publicația declarația lui Zelenski, menționând că președintele ucrainean se referea la Viktor Orbán.

Parlamentul European a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027. Cu toate acestea, Ungaria a blocat împrumutul, cerând Kievului să reia tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba către Europa Centrală.

În același context, trebuie remaintit că la sfârșitul lunii ianuarie, aprovizionarea cu petrol rusesc prin conducta Drujba avariată a încetat. Ungaria și Slovacia, care cumpărau petrol rusesc, au dat vina pe Ucraina pentru eșecul reluării tranzitului.