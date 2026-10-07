Autoritățile trebuie să fie pregătite pentru ce este mai rău, avertizează ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în condițiile în care nivelul apei continuă să scadă, iar lacul de acumulare Dubăsari a pierdut deja 20 de centimetri.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Pe Prut, dar și pe Nistru. Situația este la fel de gravă pe ambele râuri”

RADULOV, REȚINUT ÎN TURCIA

Iurie Radulov, condamnat la detenție pe viață pentru 10 crime la comandă, a fost reținut în Turcia după ce a fost eliberat în martie 2025 în baza unor amendamente la legea amnistiei.

TRAGEDIE LA CERNIGOV

Cel puțin 12 oameni au murit, iar peste 40 au fost răniți în urma atacurilor masive rusești asupra Ucrainei, cele mai multe victime fiind în regiunea Cernigov, undea fost lovit un bloc de locuințe.