Vom avea 273 de primării, trei municipii și trei regiune. Este harta interactivă prezentată astăzi de Cancelaria de Stat. Fiecare o poate accesa și afla din ce primărie va face parte.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „Cetățenii care vor avea nevoie de un certificat, o adeverință, o consultare, au nevoie de o audiență, o vor găsi în localitatea, în locul unde era primăria”.

ȘEDINȚĂ FĂRĂ TELEFOANE LA PARLAMENT

Ședință închisă la Parlament. Deputații vor intra fără telefoane sau alte dispozitive electronice în sala de ședințe. Subiectul este sensibil și strict secret – modernizarea armatei naționale și efectivul de militari.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Armata Republicii Moldova ar trebui să fie într-un număr mai mare.”

O NOUĂ ZI DE RĂZBOI

Compania Yandex a fost atacată cu drone de către armata ucraineană. Și militarii ruși au continuat loviturile peste regiunile ucrainene. Mai multe persoane au murit, printre ei fiind și copii.