Un biciclist de 71 de ani a murit, după ce a fost lovit de o mașină în satul Sîngereii Noi.

FURT DE LUX

Patru moldoveni sunt cercetați pentru furtul a șase automobile de lux din Belgia, în valoare de aproximativ 16 milioane de lei. Doi suspecți au fost reținuți, iar ceilalți sunt căutați inclusiv la nivel internațional.

AVANTAJE ÎNAINTE DE ADERARE

Republica Moldova ar putea beneficia de noi avantaje europene înainte de aderare, inclusiv acces treptat la piața unică, a declarat ambasadoarea UE, la Chișinău Iwona Piórko aseară la emisiunea „În PROfunzime”.

Iwona PIÓRKO, AMBASADOAREA UE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Intenția Guvernului Moldovei este să semneze tratatul de aderare în 2028 și Comisia Europeană susține această intenție și această ambiție, cu condiția ca dumneavoastră să țineți pasul cu reformele pe care le-ați arătat până acum.”