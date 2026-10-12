Primul caz de intoxicație cu dioxid de carbon din acest an s-a soldat cu un deces și o persoană salvată în ultimul moment, într-un beci din Cantemir.

DETALII DESPRE ACCIDENTUL DE LA VASLUI

Femeia care a murit în accidentul din România este Lilia Dragneva, directoarea Centrului pentru Artă Contemporană, iar printre cele trei persoane rănite se numără și soția ministrului Culturii.

ZELENSKI ÎI RĂSPUNDE LUI TRUMP

Zelenski acceptă alegeri prezidențiale în Ucraina dacă Rusia oprește atacurile timp de 60 de zile, în timp ce armistițiul energetic anunțat de Trump pare să fi fost încălcat la doar câteva ore.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Așa că vă rog să-i spuneți lui Putin: dați-ne două luni, 60 de zile de încetare totală a focului, 60 de zile, iar noi vom organiza alegeri”.