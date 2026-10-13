Republica Moldova deschide astăzi negocierile de aderare la UE pentru încă două clustere, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea incluzivă.

Cristina GHERASIMOV, VICEPREMIER PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ: „Asta înseamnă că astăzi, descidem într-o singură zi 17 capitole de negociere.”

PAS RĂMÂNE FĂRĂ CANDIDAT

Alexandru Vornicu se retrage din cursa pentru Primăria Chișinău, invocând motive familiale. PAS anunță că va desemna în curând un alt candidat pentru alegerile din 2027.

NAVĂ LOVITĂ DE DRONĂ

O navă comercială care se îndrepta din Turcia spre Republica Moldova a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei. 3 membri ai echipajului au fost răniți.