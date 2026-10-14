Republica Moldova a deschis ieri, la Luxemburg, negocierile pentru încă două clustere de aderare la UE, cu 17 capitole, ajungând la 24 din cele 33, iar obiectivul autorităților este încheierea negocierilor până în 2028.

CHIȘINĂUL ÎȘI SĂRBĂTOREȘTE HRAMUL

Chișinăul își sărbătorește astăzi hramul, prin evenimente culturale și artistice, iarangajații din capitală au azi zi liberă.

UCRAINA ȘI RUSIA S-AU ATACAT RECIPROC

Rusia a atacat masiv Kievul cu rachete și drone, provocând incendii și pene de curent, iar Ucraina a lovit mai multe regiuni rusești, vizând inclusiv obiective industriale și un centru de date al Sberbank.