Republica Moldova discută cu Ucraina despre posibilitatea de a cumpăra gaze naturale mai ieftine, însă negocierile sunt abia la început, iar volumele și prețurile nu au fost deocamdată stabilite.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Discuțiile vor continua deja la nivel tehnic pentru a identifica ce volume ar putea fi puse la dispoziție companiilor de gaz din Republica Moldova și la ce formulă de preț”.

MITĂ LA GIURGIULEȘTI

Șase inspectori ANSA de la Giurgiulești, inclusiv șeful postului, au fost reținuți pentru că ar fi cerut mită de la agenții economici ca să permită trecerea frontierei fără actele obligatorii.

DRONĂ DEASUPRA PURCARI

O dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, după ce a intrat dinspre regiunea Odesa și a fost detectată deasupra satului Purcari, unde a rămas timp de opt minute.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Orice aparat de zbor în spațiul național prezintă pericol și amenințare la securitatea națională, precum și la viață și sănătatea oamenilor”.