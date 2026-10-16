Platforma Yandex Go ar putea fi suspendată în Republica Moldova, după ce autoritățile au decis să verifice activitatea companiei din motive de securitate și protecție a datelor personale.

PATRU DRONE, ÎN SPAȚIUL AERIAN

Patru drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, în cursul nopții și spre dimineață, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

ATACURI CU VICTIME ÎN UCRAINA

Atacurile rusești asupra regiunilor Harkov și Odesa s-au soldat cu morți și răniți, în timp ce Ucraina se confruntă cu lipsa rachetelor pentru sistemele de apărare Patriot.