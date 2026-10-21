Premierul Vasile Tofan merge la sfârșitul săptămânii în Ucraina, pentru discuții privind posibile livrări de gaze naturale la prețuri mai avantajoase.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRU REPUBLICII MOLDOVA: „Nimeni nu ne așteaptă cu gaz ieftin, gata să ni-l ofere. Trebuie să muncim, să negociem, să construim relații de încredere”.

CRIZĂ DE CĂRBUNE ÎNAINTE DE IARNĂ

Republica Moldova se confruntă cu o criză de cărbune, după ce importurile au scăzut cu 19%, iar comercianții caută furnizori noi înainte de iarnă.

WITKOFF, LA NEGOCIERI CU PUTIN

Emisarul american Steve Witkoff discută cu Vladimir Putin despre încheierea războiului din Ucraina, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski și liderii europeni la Oslo.