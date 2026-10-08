Masacru la Kramatorsk! Două automobuze cu civili au fost bombardate în Ucraina. Sunt cel puțin 33 de morți. Atenție, urmează imagini ce vă pot afecta emoțional.

ȘEDINȚĂ ÎNCHISĂ LA PARLAMENT

Ședință cu grif secret la Parlament. Deputații au intrat fără telefoane sau alte dispozitive electronice în sala de ședințe. Subiectul este sensibil și strict secret – modernizarea armatei naționale și efectivul de militari.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Armata Republicii Moldova ar trebui să fie într-un număr mai mare.”

MOLDOVA SE SCHIMBĂ LA... HARTĂ

Vom avea 273 de primării, trei municipii și trei regiune. Este harta interactivă prezentată astăzi de Cancelaria de Stat. Fiecare o poate accesa și afla din ce primărie va face parte.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „Cetățenii care vor avea nevoie de un certificat, o adeverință, o consultare, au nevoie de o audiență, o vor găsi în localitatea, în locul unde era primăria”.