Noul Guvern ar putea fi prezentat până la sfârșitul săptămânii. Potrivit lui Vladimir Bolea, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, își va anunța echipa vineri.

AMBASADORUL RUS, CONVOCAT LA MAE

Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse după ce o dronă cu explozibil s-a prăbușit la Copanca. Diplomatului i-a fost înmânată o notă de protest.

AJUTOR DE LA UE PENTRU APĂRARE

Republica Moldova primește 120 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune.