Republica Moldova a deschis ieri, la Luxemburg, negocierile pentru încă două clustere de aderare la UE, cu 17 capitole, ajungând la 24 din cele 33, iar obiectivul autorităților este încheierea negocierilor până în 2028.

Marta KOS, COMISAR EUROPEAN PENTRU EXTINDERE: „Eu sunt sigură că vom reuși să deschidem toate clusterele până la finalul anului și fac eu cinste cu o băutură.”

MAI MULTĂ APĂ ÎN NISTRU

Ucraina va majora cu aproximativ 20% debitul de apă deversat în râul Nistru, în contextul crizei hidrologice. Decizia a fost convenită în cadrul întrevederii premierului Vasile Tofan cu omologul său ucrainean.

CHIȘINĂUL ÎȘI SĂRBĂTOREȘTE HRAMUL

Chișinăul își sărbătorește astăzi hramul, prin evenimente culturale și artistice, iarangajații din capitală au azi zi liberă.