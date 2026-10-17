Doi grăniceri ucraineni sunt cercetați penal după ce au trecut ilegal frontiera Republicii Moldova, în timp ce urmăreau un bărbat care traversa Nistrul din Ucraina. Incidentul s-a lăsat cu scandal printre localnici.

URMELE EXPLOZIEI LA DONDUȘENI

Fragmente ale dronei, inclusiv motorul și rezervorul, care a căzut și a explodat aseară în raionul Dondușeni au fost împrăștiate pe o distanță de până la 100 de metri, iar la locul impactului s-a format un crater.

A ȘASEA AMÂNARE

Punerea în funcțiune a liniei electrice Vulcănești–Chișinău este amânată din nou și ar urma să devină operațională la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lui noiembrie, cu aproape un an întârziere față de termenul inițial.

TRUMP AMÂNĂ SANCȚIUNILE PENTRU RUSIA

Donald Trump amână noile sancțiuni împotriva Rusiei, decizie salutată de Moscova și criticată de Kiev și de un grup de senatori americani, care avertizează că Putin va continua să finanțeze războiul.