Bărbatul urmărit de doi grăniceri ucraineni, care au trecut ilegal frontiera Republicii Moldova, a ajuns la spital cu comoție cerebrală, iar autoritățile ucrainene au inițiat o anchetă de serviciu.

COD GALBEN DE PLOI

Meteorologii au lansat cod galben de ploi puternice în toată țara, valabil până mâine, la ora 18, iar salvatorii îndeamnă oamenii să evite deplasările neesențiale și zonele inundate.

SANKT PETERSBURG, SUB ATAC

Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir Putin, a fost vizat de un atac masiv cu drone, care a provocat incendii la un terminal petrolier, o bază de combustibil și un depozit.