Republica Moldova va primi pe 28 octombrie foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană, cu pașii și obiectivele următoare pe calea integrării.

PERCHEZIȚII LA ANSA

Doi angajați ai ANSA și trei reprezentanți ai unor agenți economici sunt vizați într-un dosar de corupție, iar CNA desfășoară zece percheziții.

PRUTUL, LA LIMITĂ

Echipele de intervenție au instalat conducte provizorii și o pompă mobilă la stația de captare din Leova, după ce nivelul Prutului a ajuns la limita de funcționare.

ALERTĂ ÎN SIBERIA

Moartea unei tinere cercetătoare din Siberia ridică semne de întrebare. Presa vorbește despre suspiciuni de ciumă pulmonară și persoane plasate în carantină, în timp ce autoritățile neagă un focar.