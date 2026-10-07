Aproape 30 de oameni au murit și peste 70 au fost răniți în urma atacurilor masive asupra Ucrainei, cele mai multe victime fiind în Cernigov, unde o rachetă a lovit un bloc de locuințe.

NISTRUL ȘI PRUTUL, ÎN SCĂDERE

Autoritățile trebuie să fie pregătite pentru ce este mai rău, avertizează ministrul Mediului, în condițiile în care nivelul apei continuă să scadă, iar lacul de acumulare Dubăsari a pierdut deja 20 de centimetri.

RADULOV, REȚINUT ÎN TURCIA

Iurie Radulov, condamnat la detenție pe viață pentru 10 crime la comandă, a fost reținut în Turcia după ce a fost eliberat în martie 2025 în baza unor amendamente la legea amnistiei.

MAI APROAPE DE UE

Moldova avansează în negocierile de aderare la UE și a fost invitată să prezinte pozițiile pentru încă două clustere, iar Guvernul trebuie să implementeze 40 de reforme până la sfârșitul anului pentru a accesa următoarea tranșă de fonduri europene.