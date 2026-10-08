Atac sângeros la Kramatorsk! Două autobuze cu civili au fost aruncate în aer de drone ghidate, iar cel puțin 33 de oameni au murit. Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional.

ȘEDINȚĂ SECRETĂ LA PARLAMENT

Ședință cu ușile închise la Parlament, la care deputații au intrat fără telefoane. Pe agenda discuțiilor au fost informații cu caracter strict secret despre armata națională.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „S-a votat noua structură a forțelor armate. E vorba de adaptarea structurii forțelor armate a Republicii Moldova la realitățile care sunt”.

MOLDOVA SE SCHIMBĂ LA... HARTĂ

Moldova-și desenează o nouă hartă administrativă. Vor fi 273 de primării, trei municipii și trei regiuni, plus autonomia găgăuză.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „Cetățenii care vor avea nevoie de un certificat, o adeverință, o consultare, au nevoie de o audiență, o vor găsi în localitatea, în locul unde era primăria.”

ÎNCEPE IMUNIZAREA ANTIGRIPALĂ

Ne pregătim de un nou sezon de gripă. 120 de mii de doze de vaccin antigripal au ajuns în țară, iar în zilele următoare începe imunizarea.