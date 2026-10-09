Un stadion școlar din capitală, care urmează să fie modernizat cu 11 milioane de lei, a provocat un conflict între autorități și locatarii din apropiere.

FURT DE LUX

Patru moldoveni sunt cercetați pentru furtul a șase automobile de lux din Belgia, în valoare de aproximativ 16 milioane de lei.

CIUMA, TEMERI ȘI ASIGURĂRI

Teama de ciumă și zvonurile au cuprins orașul Șelehov din Siberia, după moartea unei tinere de 28 de ani, în timp ce în Moldova specialiștii dau asigurări că avem teste și antibioticele necesare.

NOBEL PENTRU PACE

Premiul Nobel pentru Pace, râvnit de Donald Trump, i-a fost acordat unei apărătoare a drepturilor omului din Africa de Sud, care a crezut inițial că vestea este o glumă.