Veste șoc pentru întreaga lume. În urma unui acord între Donald Trump și Vladimir Putin, Statele Unite vor cumpăra motorină de la ruși, în valoare de peste patru miliarde de dolari. Președintele Ucrainei a reacționat imediat: guvernul rus va folosi banii americani pentru susținerea războiului.

ATAC SÂNGEROS LA ZAPOROJIE

Iar în Ucraina, un nou atac sângeros a luat viața a mai multor civili. Cel puțin 17 oameni au murit după ce blocul lor a fost aruncat în aer de o dronă ghidată. Printre morți sunt și trei copii.

PERCHEZIȚII ÎN CINCI CALL-CENTRE

Cinci call-centre, amplasate în Capitală, au fost luate cu asalt de mascații de la Fulger și de ofițeri de investigații. În urma descinderilor, mai multe persoane au fost reținute.