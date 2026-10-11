Încă o dronă s-a prăbușit pe teritoriul Republicii Moldova. Resturi din aparatul de zbor au fost găsite în apropierea satului Geamăna, într-o pădure, la o oră distanță de capitală. Victime nu au fost raportate.

ACCIDENT CU O DELEGAȚIE DIN R. MOLDOVA

Accident cumplit în România, cu implicarea unei delegații din Republica Moldova. O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite după ce mașina lor a lovit un cap de pod. Printre răniți ar fi și soția ministrului Culturii, scriu unele surse media.

TEROARE LA RIAD

Panică și haos la Riad! Aeroportul internațional din capitala Arabiei Saudite a fost bombardat de gruparea Houthi. Sunt morți și sute de răniți. Printre ei nu sunt cetățeni moldoveni, anunță ministerul de Externe de la Chișinău.