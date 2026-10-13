Republica Moldova deschide astăzi negocierile de aderare la UE pentru încă două clustere, ajungând la patru din cele șase grupuri de capitole.

PAS RĂMÂNE FĂRĂ CANDIDAT ÎN CAPITALĂ

Alexandru Vornicu se retrage din cursa pentru Primăria Chișinău, invocând motive familiale. PAS anunță că va desemna în curând un alt candidat pentru alegerile din 2027.

NAVĂ LOVITĂ DE TREI DRONE

O navă care se îndrepta spre Giurgiulești a fost lovită de trei drone în Marea Neagră. Vasul urma să fie încărcat cu floarea-soarelui în Moldova pentru transportul în Turcia.

HRAM CU RESTRICȚII ÎN TRAFIC

De Hramul Chișinăului se anunță vreme senină și un program bogat, dar și restricții de trafic, cu închiderea unei porțiuni din bulevardul Ștefan cel Mare începând din această seară.