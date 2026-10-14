Chișinăul își sărbătorește astăzi hramul și 590 de ani de la prima atestare documentară. Mii de oameni au ieșit pe bulevardul Ștefan cel Mare pentru a marca sărbătoarea capitalei.

MOLDOVA AVANSEAZĂ SPRE UE

Republica Moldova a deschis ieri, la Luxemburg, negocierile pentru încă două clustere de aderare la UE, cu 17 capitole, ajungând la 24 din cele 33, iar obiectivul autorităților este încheierea negocierilor până în 2028.

Marta KOS, COMISAR EUROPEAN PENTRU EXTINDERE: „Eu sunt sigură că vom reuși să deschidem toate clusterele până la finalul anului și fac eu cinste cu o băutură.”

MAI MULTĂ APĂ ÎN NISTRU

Ucraina va majora cu aproximativ 20% debitul de apă deversat în râul Nistru, în contextul crizei hidrologice. Decizia a fost convenită în cadrul întrevederii premierului Vasile Tofan cu omologul său ucrainean.

UCRAINA ȘI RUSIA S-AU ATACAT RECIPROC

Rusia a atacat masiv Kievul cu rachete și drone, provocând incendii și pene de curent, iar Ucraina a lovit mai multe regiuni rusești, vizând inclusiv obiective industriale și un centru de date al Sberbank.