O dronă a căzut și a explodat în această seară pe un câmp din raionul Dondușeni, iar alte patru drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în cursul nopții și spre dimineață.

ATACURI CU VICTIME ÎN UCRAINA.

Atacurile rusești asupra regiunilor Harikov și Odesa s-au soldat cu morți și răniți, în timp ce Ucraina se confruntă cu lipsa rachetelor pentru sistemele de apărare Patriot.

YANDEX GO RISCĂ SUSPENDAREA

Platforma Yandex Go ar putea fi suspendată în Republica Moldova, după ce autoritățile au decis să verifice activitatea companiei din motive de securitate și protecție a datelor personale.

CAPACE CARE POT UCIDE

Unsprezece persoane au ajuns la Urgență după ce capacele butoaielor din inox au fost aruncate de presiunea acumulată în timpul fermentării vinului, iar doi sunt în stare gravă.