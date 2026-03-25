Miniștrii s-au adunat în ședință în această dimineață. Pe ordinea de zi sunt 24 subiecte.

UPDATE 10:19 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la indexarea și majorarea prestațiilor sociale (număr unic 221/MMPS/2026) - APROBAT

UPDATE 10:17 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 378/2018 (număr unic 165/MMPS/2026) - APROBAT

UPDATE 10:15 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreținerea persoanelor cazate în instituțiile sociale (număr unic 93/MMPS/2026) - APROBAT

UPDATE 10:11 Ședința a început.

1.Cu privire la resursele umane

2. (HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreținerea persoanelor cazate în instituțiile sociale (număr unic 93/MMPS/2026) dna Natalia Plugaru

3. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 378/2018 (număr unic 165/MMPS/2026) dna Natalia Plugaru

4. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la indexarea și majorarea prestațiilor sociale (număr unic 221/MMPS/2026) dna Natalia Plugaru

5. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 (număr unic 222/MMPS/2026) dna Natalia Plugaru

6. (PL) - Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale) (număr unic 189/CS/2026) dl Alexei Buzu

7. (PL) - Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (număr unic 701/MF/2025) UE dl Andrian Gavriliță

8. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea tehnică pentru finanțarea proiectelor „Facilitarea aderării la UE prin coordonare și angajament în Moldova (FACE)”, „Economie rezilientă, inovatoare și durabilă în Moldova (RISE)”, „Servicii publice puternice pentru comunele din Moldova (SPS)” și „Consolidarea infrastructurii de calitate pentru aderarea la UE și competitivitate” (număr unic 94/CS/2026) dl Alexei Buzu

9. (HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 616/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în învățământul superior, profesional tehnic și formarea profesională a adulților și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare profesională a adulților (număr unic 79/MEC/2026) UE dl Dan Perciun

10. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la desemnarea autorității de management a politicii agricole (număr unic 5/MAIA/2026) dna Ludmila Catlabuga

11. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Centrului de Medicină Legală (număr unic 760/MS/2026) dl Emil Ceban

12. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2020 cu privire la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale (număr unic 15/CNAS/2026) dna Elena Tîbîrna

13. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la unele măsuri pentru implementarea în Republica Moldova a Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS IV), semnat la Varșovia la 20 septembrie 2023 (număr unic 20/MEC/2026) dl Dan Perciun

14. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la instituirea Sistemului informațional „Registrul circulației bunurilor culturale mobile” (număr unic 1029/MC/2025) dl Cristian Jardan

15. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la Sistemul informațional de management al datelor în domeniul educației incluzive (număr unic 886/MEC/2025) UE dl Dan Perciun

16. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 346/2025 pentru aprobarea unor regulamente privind contaminanţii în produsele alimentare (număr unic 921/MAIA/2025) UE dna Ludmila Catlabuga

17. (DG) - Proiect de dispoziție a Guvernului pentru modificarea punctului 1 din Dispoziția Guvernului nr. 66/2025 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului (număr unic 225/MF/2026) dl Andrian Gavriliță

18. (A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează taxa pe valoarea adăugată și accizele) (IL 50/2026) dl Andrian Gavriliță

19. (A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (afișarea țării de origine pentru produse alimentare) (IL 38/2026) dl Eugeniu Osmochescu

20. (A-IL) - Aviz la proiectul de lege privind amnistia unor categorii de persoane în a căror privință a fost pornit proces contravențional sau au fost sancționate în baza art. 471 alin. (1) Cod contravențional (IL 52/2026) dl Vladislav Cojuhari

21. (A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (IL 24/2026) dl Andrian Gavriliță

22. (A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea art. 283 din Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997 (IL 32/2026) dl Andrian Gavriliță

23. (A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (protecția copilului și executarea hotărârilor privind exercitarea drepturilor părintești) (IL 60/2026) dl Vladislav Cojuhari

24. (A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (IL 51/2026) dna Natalia Plugaru